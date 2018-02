Handgranaat gevonden bij waterpijpshop Jan Evertsenstraat

AMSTERDAM - (AT5) Bij een waterpijpshop aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam is vanmiddag een handgranaat gevonden. De granaat is inmiddels onschadelijk gemaakt en de straat is weer vrijgegeven.

Getuigen zeggen tegen AT5 dat het explosief op het pand is geplakt. Op een foto is te zien dat de granaat aan de deur hangt. Of het om een echte granaat gaat is nog niet bekend. De straat is afgezet, ook het openbaar vervoer is gestremd.

NH Radio-presentator Bart Slim was op het moment van de vondst in een massagesalon op de Jan Evertsenstraat en mocht het pand in de eerste instantie niet verlaten. "De straat was helemaal afgesloten en ons werd verzocht binnen te blijven. Ik zie veel politie en rood-witte linten. Net kwam er even een agent binnen die ons vertelde dat we snel weg mochten om achter het lint te gaan staan."