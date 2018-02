Coentunnel nog uren dicht na ongeluk met meerdere auto's

AMSTERDAM - Door een ongeluk met meerdere auto's is de Coentunnel in noordelijke richting momenteel dicht. Rijkswaterstraat verwacht dat het nog uren zal duren voordat de buis weer wordt vrijgegeven.

Bij het ongeluk, dat kort na het middaguur gebeurde, botste een van de auto's tegen de tunnelwand. Die wand raakte daardoor beschadigd en zal eerst moeten worden hersteld. Over gewonden is niets bekend, maar er is wel een ambulancepersoneel ter plaatse om eventuele slachtoffers te behandelen.

Voor verkeer dat op de A5 en A10 in de richting van de Coentunnel stilstaat, zit er niets anders op dan afwachten, zo schrijft de Verkeersinformatiedienst. Wie daar nog niet staat, kan de tunnel voorlopig beter mijden. Geadviseerd wordt om te rijden via de Zeeburgertunnel (A10-Oost en A10-Noord).