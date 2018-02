25 gemeenten maken toekomstige nieuwbouwwoningen aardgasvrij

ZAANDAM - Alle nieuwbouwwoningen die vanaf vandaag gebouwd en opgeleverd worden, zullen niet langer een aardgasaansluiting hebben. Dat hebben 25 gemeenten van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) besloten.

De voorstanders vinden dat nieuwbouwwoningen makkelijker zonder gas kunnen, omdat ze al goed geïsoleerd zijn. In de Amsterdamse regio gaat dat om 230.000 woningen die in de toekomst gebouwd gaan worden. De huizen die al in aanbouw zijn of waarvan binnenkort de eerste steen wordt gelegd, hebben over het algemeen nog wel een gasaansluiting.

"Een belangrijke en mooie stap", vindt de Zaanse wethouder duurzaamheid Sanna Munnikendam, één van de voorstanders. "Juist door dit gezamenlijk met andere gemeenten te doen stimuleren we op grote schaal de bouw van aardgasvrije nieuwbouw. Bovendien zorgen we ervoor dat gemeenten nu niet onderling gaan concurreren, omdat de prijs overal gelijk is."

Acht gemeenten van de MRA hebben hun handtekening niet gezet. Dat komt doordat soms lokaal al afspraken waren gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. Dat is onder meer het geval voor de gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek.

Uit de wet

De Tweede Kamer besloot afgelopen dinsdag om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen.