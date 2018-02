Kwetsbare waterleiding zorgt voor vertraging werkzaamheden Oud-Loosdrechtsedijk

LOOSDRECHT - De renovatie van de belangrijkste verbindingsweg tussen Oud en Nieuw-Loosdrecht is amper een week onderweg of het eerste obstakel dient zich al aan: een 96 jaar oude gietijzeren hoofdwaterleiding blijkt zo kwetsbaar dat de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk gestaakt moeten worden.

Voor veel bewoners en ondernemers in Oud-Loosdrecht is dit slecht nieuws. Als de werkzaamheden langer gaan duren betekent dit dat ze moeten omrijden, en daardoor langer onderweg zijn naar werk of school. Ook is er grote zorg dat de wegrenovatie de bereikbaarheid van de plassen belemmert tijdens het vaarseizoen (april-oktober). De weg zou 1 april klaar moeten zijn. Maar of dat gaat lukken is nu zeer de vraag.

Inschattingfoutje

De renovatie van de weg is nodig vanwege de slechte staat van het asfalt en omdat er een nieuw rioolstelsel moet worden aangelegd. Vanwege deze 'inschattingfout' moet de gehele planning van de operatie nu worden herzien. Een van de scenario's is om de werkzaamheden op te knippen. Eerst een deel tot april, het tweede deel na oktober 2018. Maar welke oplossing ook gekozen wordt, de operatie gaat sowieso langer duren.