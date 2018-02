Deel dit artikel:











Auto vliegt in brand op de A7 Foto: Twitter | Raymon48

DEN OEVER - Op de A7 richting Hoorn is vanochtend een auto in de brand gevlogen. De snelweg is bij Den Oever korte tijd afgesloten geweest, inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De A7 is even afgesloten geweest waardoor er een korte file stond. De uitgebrande auto werd al snel naar de vluchtstrook verplaatst, waardoor het verkeer er weer langs kon.