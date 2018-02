Buren van Haarlemse Airbnb-accommodaties kunnen anoniem klagen bij overlast

HAARLEM - Omwonenden van Airbnb-adressen in Haarlem kunnen bij overlast anoniem klagen tegen de gemeente. Dat kon al langer 'openbaar', maar Haarlem wil de drempel om melding te maken verlagen en biedt nu als proef een anoniem formulier aan. "Een belangrijke manier om misstanden te ontdekken."

Volgens de gemeente Haarlem maakt een toenemend aantal toeristen gebruik van de particuliere verhuur. "Zij zijn zeer welkom, maar voor de Airbnb's geldt wel een aantal regels en verplichtingen."

De gemeente heeft het idee dat er weinig meldingen van overlast worden gedaan, terwijl er wel veel signalen van overlast zijn. "Het is goed om te weten wat er in de stad speelt", aldus wethouder Floor Roduner. "Enerzijds willen we een mooie gastvrije stad zijn voor toeristen, anderzijds willen we een sociale stad zijn waarin goed gewoond kan worden."