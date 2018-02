De Peiling: Tandartsen fel tegen gaatjes vullen bij mondhygiënist

NOORD-HOLLAND - Tandartsen weigeren stagiaires nog langer te leren hoe gaatjes gevuld moeten worden. Ze zijn boos op minister Bruins (Medische Zorg) die mondhygiënisten dat zelfstandig wil laten doen.

Brief

Alle tandartsen krijgen vandaag een brief in de bus van hun beroepsvereniging met een oproep om stagiairs mondhygiëne niet langer te leren hoe ze gaatjes moeten boren. Om de opleiding tot mondhygiënist af te kunnen ronden, moeten leerlingen minstens 45 dagen stage lopen. Tijdens die stage moeten ze onder meer leren boren. Nu tandartsen weigeren om dat tijdens een stage te leren, kunnen mondhygiënisten hun opleiding niet met succes afronden.

Meer bevoegdheden

Minister Bruins van Medische Zorg wil dat mondhygiënisten zelfstandige bevoegdheid krijgen om te verdoven, röntgenfoto's te maken en 'eenvoudige' gaatjes te boren. Hij verwacht dat tandartsen zich daardoor meer kunnen richten op ingewikkeldere behandelingen. Zijn voorganger, Edith Schippers, wilde ook al dat mondhygiënisten zouden gaan boren, omdat dat goedkoper zou zijn dan een gaatje vullen bij de tandarts.

Onder toezicht

Nu is het nog zo dat een mondhygiënist kleine handelingen mag uitvoeren, zolang dat maar gebeurt onder toeziend oog van een tandarts. Die voorwaarde verdwijnt als het aan de minister ligt. In Nederland werken ruim 3.000 mondhygiënisten. 4 van de 10 hebben een eigen praktijk zonder tandarts.

Falikant tegen

Tandarsvereniging ANT is falikant tegen. 'Ondoordacht en riskant', noemt Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT de plannen van de minister. De veiligheid van patiënten is volgens hem in gevaar als mondhygiënisten zelfstandig gaatjes gaan vullen. Bij complicaties zou de patiënt bij de mondhygiënst onvoldoende geholpen kunnen worden.

