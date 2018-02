Deel dit artikel:











Gemeentehuis Amstelveen ontruimd na vlam in de paella-pan Foto: Shutterstock - niet de paella in kwestie

AMSTELVEEN - Ambtenaren van de gemeente Amstelveen hebben vanochtend korte tijd op straat gestaan vanwege rookontwikkeling in het gemeentehuis. Die rook was afkomstig uit het bedrijfsrestaurant van het raadhuis, waar de vlam in de paella-pan was geslagen.

"Dat gebeurde tijdens het bereiden van de warme maaltijd voor de lunch", bevestigt een woordvoerder van de gemeente tegenover NH Nieuws. De rook activeerde het rookalarm, waarna de medewerkers 'binnen no time' buiten stonden. Toen bleek dat de rook uit de keuken kwam, kon iedereen weer aan de slag. "En binnen no time was ook iedereen weer binnen", vertelt ze over de kortstondige werkonderbreking. "Gelukkig was er niet veel aan de hand, maar het is fijn om te weten dat het alarm het doet voor als er echt iets aan de hand is", benadrukt de woordvoerder. "Maar of we vanmiddag paella kunnen eten, weet ik niet", besluit ze.