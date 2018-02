Jeugdspeler moet zeker drie maanden herstellen na reanimatie op voetbalveld

AMSTERDAM - De jonge voetballer die afgelopen zaterdag op het voetbalveld is gereanimeerd moet nog zeker drie maanden bijkomen. De jongen, Devencio, is inmiddels wel van de intensive care af en als het beter blijft gaan mag hij volgende week naar huis. Dat meldt voetbalclub Zeeburgia waar de jongen lid van is.

Het elftal onder 13 jaar speelde zaterdagochtend tegen tegen FC Twente O13. Nadat Devencio onwel was geworden, werd hij direct gereanimeerd door een arts die ook keeper is bij de club. De dag daarop onderging de voetballer een operatie, die goed is verlopen.

Lees ook: Utrechtse arts na reanimatie Devencio: 'Heftigste dat ik ooit heb meegemaakt'

Op de site van Zeeburgia bedankt Devencio's moeder iedereen voor de steun. "Heel erg hartelijk bedankt voor alle berichtjes en liefde die we hebben mogen ontvangen, mede daardoor gaat het met Devencio en ons naar omstandigheden goed." Zij zegt dat iedereen die berichtjes heeft gestuurd even moet wachten op een reactie. "We focussen ons nu echt even op Devencio en ons gezin."

Op de club is iedereen erg geschrokken van het incident. Afgelopen week konden ouders spelers en andere mensen die betrokken zijn bij de club vragen stellen bij een bijeenkomst. Verder geeft Zeeburgia de ouders tips mee, zodat ze het kunnen herkennen als hun kinderen blijvend last houden van het incident.

Lees ook: Jeugdspeler Zeeburgia gereanimeerd op voetbalveld