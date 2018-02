Younes weer in genade aangenomen bij Ajax

AMSTERDAM - Amin Younes keert vrijdag terug op het trainingsveld van Ajax. De aanvaller leek op weg naar Napoli, maar die overgang ging niet door.

De Duitse vleugelspeler was al in Italië om zijn overgang naar Napoli af te ronden, maar besloot vanwege 'persoonlijke omstandigheden' toch bij Ajax te blijven. Welke omstandigheden dat zijn, is niet duidelijk.

Younes keerde terug in Amsterdam en sprak na aankomst met directeur voetbalzaken Marc Overmars en coach Erik ten Hag. Het was een goed gesprek en de Duits international maakt het seizoen af bij Ajax.

Overmars is tevreden: "Amin vond het voor zichzelf beter om bij Ajax te blijven. Van ons hoefde hij ook niet weg. Wij kunnen hem goed gebruiken, het streven is om alle posities dubbel bezet te hebben. Dat is nu het geval en ik kan me prima vinden in deze wending."

Volgens Italiaanse media maakt Younes in de zomer alsnog de overstap naar Napoli. Hij is dan transfervrij, Ajax loopt naar verluidt vijf miljoen euro aan transfervergoeding mis.

