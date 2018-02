Antoni van Leeuwenhoek eerste ziekenhuis dat aangifte doet tegen tabaksindustrie

AMSTERDAM - Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam doet als eerste Nederlandse ziekenhuis aangifte in een lopende strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het ziekenhuis wil dat het ministerie de tabaksproducenten gaat aanpakken.

De zaak waar het ziekenhuis aan mee gaat doen loopt al sinds 2016 en is gericht tegen de vier grootste tabaksfabrikanten in Nederland. Er is aangifte gedaan voor zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte.

Cijfers

Het Antoni van Leeuwenhoek vindt dat tabaksproducenten op 'schandelijke wijze' inspeelt op de verslaving van mensen. "Iedere dag doen we er bij ons alles aan om patiënten met kanker de allerbeste zorg te geven", zegt René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. "Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten mensen willens en wetens verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret."

"Maar liefst 30% van alle kankerpatiënten krijgt de ziekte door roken", vervolgt hij. "Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak ook daadwerkelijk overlijdt. Een kwart van hen al voor hun pensioen. Roken is ook van invloed op het ontstaan van o.a. chronische ziektes zoals COPD, hart -en hersenfalen. Het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct is drie tot zes keer zo hoog."