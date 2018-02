Dorpsomroeper Zandvoort neemt ontslag: "Ik voel me niet gewaardeerd"

ZANDVOORT - Dorpsomroeper Gerard Kuijper uit Zandvoort heeft zijn ontslag ingediend bij de burgemeester, omdat hij steeds minder gevraagd wordt om evenementen op te luisteren. Ook staat het jaarlijkse Stads- en Dorpsomroepers Concours in september onder druk.

Gerard Kuijper werd op Koninginnedag 2010 gekozen als opvolger van de 80-jarige Klaas Koper, om de toen levendige traditie in Zandvoort hoog te houden. Maar sinds een jaar merkt hij dat hij steeds minder vaak door de gemeente, de VVV of het museum van Zandvoort gevraagd wordt om evenenementen om te roepen.

"Ik ben meer bezig buiten het dorp om Zandvoort te promoten, dan in mijn eigen dorp", vertelt Kuijper teleurgesteld. "En toen ik mijn ontslag indiende bij de burgemeester kreeg ik ook geen verklaring waarom ze me minder opdrachten gaven." Hij is niet langer gemotiveerd om op de zeepkist te klimmen.

Concours

Ook is de oud-dorpsomroeper bang dat de traditie van het jaarlijkse Stads- en Dorpsomroepers Concours zal stoppen. "Holland Casino wil het niet meer ondersteunen en ook andere sponsoren zijn moeilijk te vinden. Het zou zonde zijn als die traditie verdwijnt."

Afgelopen jaar was het dorpsomroepers concours in Zandvoort nog een groot succes.

