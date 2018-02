Vijftien maanden cel voor schapen-aanrander Texel

ALKMAAR - Een 41-jarige man uit Den Burg heeft twintig maanden cel gekregen voor het misbruiken van drie lammetjes en één schaap op Texel. Vijf maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Hij heeft de dieren met zijn geslacht of een voorwerp gepenetreerd en verwond. Het duurde zo'n anderhalf jaar voordat hij werd opgepakt en in die tijd sloeg hij meerdere keren toe.

Naast zijn celstraf mag de man drie jaar lang van zonsondergang tot zonsopgang niet in de buurt van schapen komen.

De inwoner van Texel heeft de dieren tussen 30 januari 2016 en 4 augustus 2017 misbruikt. Hij viel bij zijn laatste mishandeling door de mand toen hij werd aangehouden voor rijden onder invloed. Onder zijn schoenen zat gras en modder en agenten roken een opvallende lucht, die hen deed denken aan uitwerpselen van schapen.

De politie vond injectiespuiten met vaseline of een vloeistof die in de veterinaire wereld als glijmiddel wordt gebruikt. In zijn auto werden ook spandbanden en een elastieke band gevonden die bij honden wordt gebruikt om de bek te snoeren. Op alle spullen werd celmateriaal van schapen gevonden. Zijn DNA-sporen komen overeen met sporen die van spermaresten die zijn aangetroffen op meerdere schapen.

De man ontkent dat hij de schapen heeft misbruikt. Volgens hem gebruikt hij die spullen voor z'n werk en zou hij de ochtend van zijn aanhouding een rondje door de natuur hebben gewandeld. Hij zou een schaap dat op z'n rug lag weer op zijn poten gezet, wat volgens hem het gevonden schapen-dna verklaart.

Vijfde schaap

De rechter acht hem ondanks zijn verweer schuldig. Voor misbruik van een vijfde schaap, waarvan de man ook verdacht werd, heeft de rechter niet genoeg bewijs gevonden.