Ricardo (14) uit Medemblik sinds gisteravond vermist

MEDEMBLIK - De 14-jarige Ricardo Harper uit Medemblik wordt vermist. De jongen ging gisteravond met een vriend op pad, maar keerde niet terug. Zijn ouders maken zich enorm veel zorgen. "Ik heb vannacht elk hoekje van de stad doorzocht."

Update: Ricardo is inmiddels terecht, zo bevestigt een politiewoordvoerder.

Ricardo stapte gisteravond op de bus naar Hoorn om samen met een vriend naar de Mediamarkt te gaan. "Om negen uur heb ik hem nog gebeld en toen zat 'ie op de bus te wachten om terug te gaan naar Medemblik", vertelt vader Pieter.

"Daar is hij met z'n vriend rond kwart voor tien aangekomen. De moeder van die vriend was niet blij dat ze op pad waren gegaan en stond ze op te wachten. Toen Ricardo de bus uitkwam, is hij hard weggerend en sindsdien ontbreekt elk spoor."

Ricardo zou tegen zijn vriend hebben gezegd dat hij vannacht niet thuis zou slapen. "Maar we snappen niet waarom", aldus Pieter. "We zijn op goede voet uit elkaar gegaan en hebben geen ruzie gemaakt met hem. We hebben echt geen idee waar hij is. Ik heb afgelopen nacht alleen maar rondjes door Medemblik gelopen."

Signalement

Ricardo is ongeveer 1.70 meter lang en heeft zwart krullend haar. Hij draagt een donkerblauwe Jack & Jones-spijkerbroek en een zwarte jas van hetzelfde merk. Hij heeft zwarte schoenen van Björn Borg aan.

De jongen heeft een trajectkaart voor het ov van Medemblik naar Hoorn. Zijn ouders denken dat hij daarom wellicht die kant is opgegaan.