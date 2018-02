Autobrand in Schagen en boerderijbrand in Lutjewinkel: 29-jarige man opgepakt

SCHAGEN - SCHAGEN De politie heeft vannacht een 29-jarige man uit Hollands Kroon aangehouden op verdenking van twee branden. Eerst ging er in Schagen een auto in vlammen op, later woedde er brand bij een stolpboerderij in Lutjewinkel.

De nacht was nog jong toen bewoners van Meerval in Schagen ontdekten dat er bij hen in de straat een auto in brand stond. De auto stond in een parkeervak, maar wel zo dicht bij een woning dat het vuur tot aan de gevel reikte.

Buurtbewoners alarmeerden de brandweer, die snel ter plaatse was, maar niet kon voorkomen dat de auto in vlammen opging. Een auto die naast het brandende voertuig stond, kon worden weggerold, maar raakte desalniettemin beschadigd.

Ongeveer een uur later kwam er een nieuwe brandmelding binnen, ditmaal uit Lutjewinkel. De brand woedde bij een leegstaande stolpboerderij, waar een bos takken tegen de gevel stond die in brand was gestoken. Het vuur veroorzaakte flink wat schade, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur de boerderij met de grond gelijkmaakte.

Dezelfde auto

Bij de branden is niemand gewond geraakt. Uit getuigenverklaringen bleek dat in de buurt van de brandende auto en in de buurt van de boerderij dezelfde auto was gezien. Op aanwijzing van getuigen werd de auto gezien en de bestuurder aangehouden.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden man bij beide branden. Getuigen of mensen met meer informatie over de branden in Schagen en/of Nieuwe Niedorp wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844.