Westfrisiaweg bij Hoorn afgesloten door ongeluk met meerdere voertuigen

HOORN - Op de Westfrisiaweg (N302) tussen Hoorn en Enkhuizen zijn drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierdoor is de weg volledig afgesloten.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Zwaagdijk. Het is niet bekend hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk is één van de voertuigen na de botsing in brand gevlogen.

Volgens de VerkeersInformatieDienst kan verkeer het beste omrijden via de N506. "Die weg is niet berekend op zoveel verkeer, dus dat gaat ongetwijfeld voor vertraging zorgen. Vermoedelijk komen bestuurders uit op zo'n vijftien minuten extra reistijd, maar de Westfrisiaweg zou rond 08.30 uur weer beschikbaar moeten zijn."

'Zware spits valt mee'

De ANWB waarschuwde gisteren nog voor een zware ochtendspits, maar dat valt vooralsnog erg mee volgens de VID. "De gladheid heeft Noord-Holland niet bereikt, dus het is tot nu toe een redelijk normale spits."