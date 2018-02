EOD druk met zoeken naar zeemijn Amsterdam: "Geen gevaar"

AMSTERDAM - (AT5) De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is vannacht druk bezig geweest met het zoeken naar de vermoedelijke zeemijn die gisteren bij het Java-eiland in Amsterdam werd gevonden.

Een woordvoerder meldde vannacht dat er nog steeds gezocht wordt naar het explosief. "We zijn nu bezig met het lokaliseren van de vermoedelijke zeemijn om uit te sluiten of het écht gaat om zo'n explosief. De Duitsers hebben er een aantal geplaatst in de Tweede Wereldoorlog, het zou er één kunnen zijn." Volgens getuigen is er vannacht nog niks gevonden.

De woordvoerder benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving.