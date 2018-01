Woningen kort ontruimd na brand in Hilversum

HILVERSUM - In een woningcomplex aan de Van Linschotenlaan in Hilversum heeft vanavond kort een brand gewoed.

Het ging om een brand op de eerste etage van het complex. De brandweer heeft tijdelijk enkele woningen in het gebouw ontruimd.

In eerste instantie sprak de Veiligheidsregio van 'mogelijk meerdere gewonden' en werden er veel hulpdiensten ingezet. Uiteindelijk is een persoon meegenomen naar het ziekenhuis: een tweede gewonde kon in de ambulance worden behandeld.

Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.