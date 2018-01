Blauwe supermaan goed te zien boven Noord-Holland: "Dit is echt vet"

AMSTERDAM - AMSTERDAM Noord-Hollandse astronomen en sterrenkundigen wrijven in hun handen. Op veel plaatsen is vanavond namelijk de blauwe supermaan te zien. Bij dit bijzondere verschijnsel staat de maan relatief dicht bij de aarde en daardoor lijkt hij groter dan normaal.

In het Sciencepark staan op het hoogste puntje van de Universiteit Amsterdam twee enorme telescopen. Esther Hanko is amateur-astronoom en bij de Universiteit werkzaam. "Dit is de grootste telescoop voor studenten in Nederland."

De blauwe supermaan is er uitstekend mee te zien. "Je ziet de bolling van de maan, de kraters. Vet om te zien," aldus Hanko.

Echt blauw is de blauwe supermaan niet, maar omdat het de tweede volle maan in een maand tijd is, wordt deze blauw genoemd.