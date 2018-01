Bekertrauma als doping voor AZ

ALKMAAR - Zijn gezicht spreekt boekdelen als het over de verloren bekerfinale gaat van vorig seizoen gaat. Als Wout Weghorst dit seizoen iets recht wil zetten is dat het.

Doodziek

AZ won woensdagavond met 4-1 van PEC Zwolle en plaatste zich voor de halve finale van het bekertoernooi. Wout Weghorst is nog maar één winstpartij verwijderd van nog een finale. "Ik ben daar nog steeds doodziek van, het is voor mij een doel dat ik gesteld heb. Misschien dat ik daarom wel zoveel scoor in de beker. Maar het is het grootste doel dat ik dit seizoen heb gesteld, het winnen van de beker."

Bekerwinst

Weghorst is tot nu toe belangrijk voor de Alkmaarders in de beker. Met twee doelpunten per wedstrijd staat de teller voor de spits al op acht. Ook tegen PEC Zwolle was het twee keer raak. "Dit seizoen gaan ze er lekker in, net zoveel als in de competitie. Dat is mooi."

Breekpunt

De rode kaart van PEC Zwolle-doelman Diederik Boer was volgens Weghorst het breekpunt in de wedstrijd. "Daarna was het gespeeld. Daarvoor hadden we niet heel overtuigend de controle. Wij kunnen een hoger niveau halen met z'n allen. Maar daarna was het klaar."