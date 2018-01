Van den Brom: "We hebben weer een stap richting de Kuip gezet"

ALKMAAR - Voor de derde keer op rij heeft John van den Brom als coach van AZ de halve finale van de KNVB Beker bereikt. Al liet de oefenmeester na AZ - PEC (4-1) duidelijk merken dat een halve finale nog niks voorstelt. "Het wordt nu weer de uitdaging om de finale te bereiken."

Je zou denken gezien de uitslag dat AZ een makkelijke avond had tegen de nummer vijf van de Eredivisie. Daar was Van den Brom het niet mee eens. "Ik vond ons zondag tegen Willem II beter en makkelijker spelen. Het leek wel of de spelers wat vermoeidheid waren. We hadden moeite met de hoge druk van PEC. We konden daar niet goed onderuit spelen. Dat heeft te maken met de scherpte en durf. Als we er wel uitkwamen, dan waren we levensgevaarlijk. Met de juiste passing en lopende mensen. Dat zag je ook bij de goals."

Wout Weghorst was belangrijk in het koude en regenachtige AFAS Stadion. Met twee goals zette hij zijn totaal in het bekertoernooi op acht. Van den Brom is uiteraard zeer content met zijn spits. "Wout is topscoorder van het bekertoernooi. Hij scoort elke wedstrijd twee keer. Buiten zijn goals om was het wederom heerlijk om te zien hoe hij gespeeld heeft. Veel arbeid, scherpte en duels. Mooi. Dat geldt voor meer jongens."

AZ speelt zondag weer voor de competitie. In eigen huis komt Roda JC op bezoek. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.