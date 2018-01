Markt Beverwijk misschien wel de beste van Nederland

BEVERWIJK - De Beverwijkse markt in de Breestraat is binnenkort misschien de beste markt van Nederland. De markt is voor die prijs, die in maart wordt uitgereikt, genomineerd.

Om te bepalen of de markt aan de Breestraat echt de beste is, kwam een ploeg van keurders vandaag langs in Beverwijk. Alle hoeken van de markt werden door de inspecteurs nauwkeurig bekeken. "Hij heeft een ontzettende diversiteit in zijn aanbod", zegt een van de keurders over een marktkraam. "Prachtige biologische broden. Het ziet er ook heel verzorgd uit."

Inspecteurs kijken onder meer naar de diversiteit in het aanbod op de markt, de promotie en onderlinge samenwerking.



Op 13 maart wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de prijs. Vaste bezoekers van de markt in Beverwijk zijn er al uit wie er moet winnen: hun markt: "Ik kom hier al 25 jaar met veel plezier. Het is altijd gezellig", aldus een tevreden vaste klant.