Deel dit artikel:











Man met mes dringt woning in Middenmeer binnen Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia

MIDDENMEER - Een woning aan de Torenstraat in Middenmeer is vanavond rond 19.30 uur overvallen. De bewoner kwam met de overvaller in een worsteling terecht. De dader is zonder buit vertrokken.

Er werd bij het huis aangebeld. Toen de bewoner opendeed, drong de overvaller met een mes de woning binnen. De man liet hem echter niet zomaar binnen, de twee kwamen in gevecht. De dader is daarna om onbekende reden weer vertrokken. Wat de toestand is van het slachtoffer, is onbekend.