Van Aartsen bezoekt Wittenburg na schietpartij

AMSTERDAM - De Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is vanavond op bezoek in de wijk waar vrijdag de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam bij een schietpartij. Van Aartsen nam een kijkje bij buurthuis Wittenburg, waar het gebeurde, en ging in gesprek met onder anderen buurtbewoners en familie van de slachtoffers.

De burgemeester bezocht gisteren al de ouders van de omgekomen Mohammed, die vermoedelijk niet het beoogde doelwit was van de schutters.



Door de schietpartij het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat raakten ook twee andere jonge mensen gewond, een 19-jarige man en een stagiaire van 20. De man raakte in november ook al gewond door een schietpartij in dezelfde buurt. Hij is een bekende van de politie. Het slachtoffer van 17 jaar is dat niet.

Het incident heeft voor grote onrust gezorgd in de buurt. Maandag kondigde Van Aartsen al extra maatregelen aan, zoals meer politie in de wijk en extra cameratoezicht. Ook gaat er een gemachtigde namens de burgemeester in de buurt aan de slag die zich intensief zal bezighouden met de veiligheid en sociale vraagstukken in deze wijk.

