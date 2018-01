Oud-Ajacied Philippe Sandler naar Manchester City

AMSTERDAM - ZWOLLE Philppe Sandler, de 20-jarige centrale verdediger van PEC Zwolle, heeft een contract getekend bij Manchester City. De Amsterdammer stapte in 2016 over van de jeugd van Ajax naar Zwolle.

Sandler had nog een contract in Zwolle tot juli 2019 en wordt tot het eind van het seizoen terugghuurd van Manchester City. Het is de bedoeling dat hij na het seizoen verhuurd wordt aan een topclub. PEC krijgt naar verluidt drie miljoen euro voor Sandler plus een doorverkoopbonus.

De fysiek sterke Sandler begon bij AFC in Amsterdam en speelde daarna in de jeugd bij Ajax. Daar vertrok hij omdat op zijn positie de anderhalf jaar jongere Mattijs de Ligt de voorkeur kreeg. Bij PEC heeft hij zich het afgelopen jaar in de kijker gespeeld. Eerder was ook AZ geïnteresseerd in hem.