Laatste pinautomaat Muiderberg verdwijnt: 'Criminele bendes hebben gewonnen'

MUIDERBERG - De laatste pinautomaat van het dorp verdwijnt. Op de laatste dag namen alle Muiderbergers massaal geld op. Ze zijn verontwaardigd en fel tegen de sluiting.

Het kan volgens de Rabobank niet anders. "Hij staat op het lijstje van meest risicovolle geldautomaat van Nederland. Als deze opgeblazen zou worden, zou zelfs een deel van de constructie (van het gebouw instorten, red.). Dat risico willen wij niet lopen", vertelt Eric Lücke, directie voorzitter van Rabobank Amstel en Vecht.

Elke week wordt er wel een aanslag gepleegd op een pinautomaat. Het was afgelopen nacht raak in Amstelveen, waar een ramkraak werd gepleegd. "Het aantal ram- en plofkraken neemt weer enorm toe. Op het ogenblik is het elke week raak ergens in Nederland en we hebben periodes dat het elke dag raak is", zegt Lücke.

Maar Muiderberger Marianne den Hartog gaat niet akkoord met de sluiting. Ze heeft een brief geschreven naar ondere andere de bank en de Minister van Financiën. "Wat ik eng vind is dat we nu naar Muiden moeten, maar straks gaat die ook weg. We gaan langzaam naar een digitale dictatuur." Marianne zou graag zien dat de mensen 'zelf de keuze mogen maken of we bij pintransacties doen of contant betalen'.

Vooral de ouderen zijn de dupe van de sluiting. "Idioot", zo reageert een mevrouw. "Waar moet je het dan halen? Ik loop alleen maar met m'n rollator en dan is Muiden een beetje ver."

Te groot risico

De Rabobank voelt zich verantwoordelijk voor de omwonenden van de pinautomaat. "Hierboven wonen mensen, er lopen hier mensen. Het risico dat er ooit wat met een omwonende gebeurt, wil ik absoluut niet nemen. Dus wat mij betreft hebben de criminelen gewonnen", reageert Eric Lücke.

Er is een lichtpuntje voor de Muiderbergers. Misschien is de sluiting maar van tijdelijke aard en komt er binnenkort een ander soort pinautomaat op een andere plek in het dorp. Op dit moment worden daar gesprekken over gevoerd.