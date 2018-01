AZ ten koste van PEC Zwolle naar halve finale KNVB-beker

ALKMAAR - AZ heeft zich woensdagavond overtuigend geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. Het elftal van trainer John van den Brom versloeg PEC Zwolle met 4-1.

In het met 13.247 toeschouwers gevulde AFAS Stadion trok AZ vanaf het beginsignaal het initiatief naar zich toe. De eerste kans was na elf minuten voor Oussama Idrissi. Keeper Diederik Boer verwerkte zijn schot tot hoekschop. Tien minuten later was het alsnog raak en maakte Wout Weghorst de 1-0. De voorsprong was niet meer dan verdiend. De thuisploeg domineerde, maar creëerde wel minder kansen dan afgelopen zondag tegen Willem II.

Geheel onverwacht kwam PEC na iets meer dan een half uur langszij. Wouter Marinus kopte een mislukte voorzet binnen: 1-1. AZ was heel even van slag, maar kwam nog voor rust opnieuw op voorsprong. Guus Til tekende uit een corner voor de 2-1. In de 44e minuut kreeg Weghorst nog een grote kopkans, maar die ging over.

Rode kaart Diederik Boer

In de 54e minuut kwam de ploeg van trainer John van 't Schip met een man minder te staan. Keeper Diederik Boer maakte buiten het strafschopgebied hands in een poging de doorgebroken Jahanbakhsh van een doelpunt af te houden. Dat lukte maar Boer mocht wel gaan douchen van scheidsrechter Bas Nijhuis. Terell Ondaan werd daarop gewisseld, zodat reservekeeper Mickey van der Hart de positie van Boer kon overnemen.

Amper vijf minuten later besliste AZ het duel. Bij een soepel lopende aanval van de Alkmaarders haalde Jonas Svensson de achterlijn, zijn voorzet werd gemist door Weghorst, maar Idrissi schoot de bal voorbij de tweede paal alsnog in het doel: 3-1. Met zijn achtste doelpunt in dit KNVB-bekertoernooi maakte Weghorst in de 71e minuut ook nog 4-1. Overigens met dank aan Jahanbakhsh die alleen op de keeper af mocht en niet zelfzuchtig de bal breed legde op de aanvoerder.

Voor AZ is het de zesde keer in de laatste zeven seizoenen dat de ploeg zich plaatst voor de halve finales. Naast AZ zit ook FC Twente bij de laatste vier overgebleven ploegen van dit seizoen. De andere halve finalisten komen uit de duels Feyenoord-PSV en Willem II-Roda JC.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjo, Til (75/Van Overeem), Koopmeiners; Jahanbakhsh (75/Mihalik), Weghorst en Idrissi (69/Seuntjens)