VIDEO: Man gooit steen door ruit joods centrum Amsterdam Foto: Bureau NH

AMSTERDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die een steen door een ruit van een joods centrum in Amsterdam gooit. Dat gebeurde in de Albert Cuypstraat op 1 januari. De beelden werden getoond in Bureau NH.

Rond 06.00 uur werd het raam ingegooid. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een gerichte actie. Uit onderzoek blijkt dat de man al ver voor de vernieling met een steen in zijn hand door de buurt liep. Vlak voordat hij de baksteen gooit, staat de man nog even stil in de Albert Cuypstraat. De man lijkt te wachten op een passerende auto. Als deze uit het zicht is, loopt hij recht op zijn doel af. Hij kijkt nog even of niemand hem ziet en gooit dan de steen door de ruit. De dader rent vervolgens met niet al te hoge snelheid weg.