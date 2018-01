Zeemijn gevonden in water Amsterdam: bruggen naar Java-eiland afgesloten

AMSTERDAM - (AT5) Bij het Azartplein op het Java-eiland in Amsterdam heeft een baggerschuit tijdens werkzaamheden een explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgebaggerd.

Het gaat om een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog, die aan de buitenkant van het Java-eiland gevonden werd.

Een speciaal team van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zal in de loop van de avond het explosief opruimen. Volgens de politie kan de bom niet uit zichzelf ontploffen.

De omgeving bij het Azartplein in Amsterdam is afgezet. Ook zijn de beide bruggen naar het Java-eiland afgesloten. Mensen mogen wel van het eiland af, maar er niet op.



Openbaar vervoer

De vondst van het explosief heeft ook gevolgen voor het openbaar vervoer. Tram 10 en bussen 48 en 65 hebben last van de vondst.