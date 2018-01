Deel dit artikel:











Telstar selectie weer op volle sterkte

VELSEN-ZUID - Telstar is momenteel druk bezig met het in orde maken van het papierwerk van de nieuwe aanwinsten Joakim Balmy en Shadrach Eghan. "Pas als de overschrijvingen in het systeem staan van de KNVB dan is alles pas echt rond", aldus technisch manager van Telstar Piet Buter.

Eghan wordt voor een half jaar gehuurd van Go Ahead Eagles. "Na het vertrek van Osman hebben wij naar alle kandidaten gekeken. Ik ken hem zelf van zijn Twente-tijd en trainer Mike Snoei kent hem van Go Ahead en iedereen was positief", laat Buter weten. Van Senne Lynen is de inschrijving inmiddels wel afgerond. De Belgisch jeugdinternational komt tijdelijk over van Club Brugge. Tegenover de komst van het drietal staat het vertrek van Benjamin van den Broek, Gerson Rodrigues en Mo Osman. Southampton

Technisch manager Piet Buter werkt ook als scout voor Southampton. Tot op heden zijn er nog geen Engelse spelers aan de selectie toegevoegd. "Er waren wel mogelijkheden, maar dat was bijvoorbeeld een centrale verdediger. Dat klinkt arrogant, maar dat is een positie waar wij geen spelers nodig hebben." Reservespelers

Telstar beschikt over een behoorlijk grote selectie en een aantal spelers komt weinig aan spelen toe, maar Buter verwacht dat daar dit seizoen geen verandering meer in gaat komen. "Wij hebben wel gekeken naar de mogelijkheden, maar het was niet altijd naar de zin van de jongens. Ze hebben het recht om te blijven en wij zullen zien hoe wij daarmee omgaan", vertelt Buter.