Zorgen om aanleg tunnel in 't Gooi: "Ons is altijd gezegd dat schade zou meevallen"

HILVERSUM - Er zijn grote zorgen over de aanleg van een tunnel rond de Oosterengweg voor een snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum. Omwonenden vrezen voor schade aan hun woningen en ondernemers zijn bang onbereikbaar te worden voor hun klanten.

De bouw van de tunnel gaat enkele jaren duren. Veel omwonenden zijn uitgekocht, maar Ria de Jong niet. Ze heeft een zwaar gehandicapte dochter en geen financiële middelen om te verhuizen. "We hebben het hele huis aangepast. Van mij had dit allemaal niet gehoeven. De vele tijd die we eraan hebben besteed, de onmacht en al het verzet dat geen zin heeft gehad. Het is nu gewoon een kwestie van ondergaan."



Over de risico's is nog veel onduidelijk. Volgens deskundigen is er kans op schade, maar daar heeft de provincie het nauwelijks over. "Dat heb ik niet zo ingeschat", vertelt Ria. "De verhalen naar mij zijn zo geweest dat het 'allemaal wel mee zal vallen'."



'Straks nog minder klanten'

Ondernemers zijn bezorgd over de bereikbaarheid tijdens de bouw van de tunnel. "Ik zit hier nu 15 jaar en straks gaat de weg 3 tot 4 jaar dicht. Dat is moelijk", vertelt kleermaker Abudullah Kar. "Er komen al minder klanten en straks worden dat er nog minder. Ik denk niet dat ik de winkel moet sluiten. En anders is het niet anders."



De zorgen over de impact van de aanleg was een reden voor NH Nieuws om al in april 2015 documenten bij de Provincie op te vragen om zo meer openheid van zaken te krijgen. Na meerdere malen bezwaar te hebben aangetekend, oordeelde de Raad van State uiteindelijk dat de Provincie essentiële stukken over de risico's van het project niet openbaar hoefde te maken. Dit omdat in de stukken ook persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren staan en ze herleidbaar zouden zijn tot personen.



Voor Ria de Jong maakt het niet uit. Zij wacht af wat er gaat gebeuren. "We hebben een vergoeding gekregen en kunnen tijdelijk weg als de overlast ons te veel wordt. Dat neemt wel wat zorgen weg, maar ik blijf het idee houden dat ze over ons heen hebben gewalst."