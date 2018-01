Reacties poll over verplaatsing Purmerendse markt overtreft 'stoutste verwachting'

PURMEREND - Ruim 2600 mensen brachten, in minder dan een week tijd, hun stem uit over de markt in het centrum van Purmerend. Initiatiefneemster Saskia Bakker: "Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen."

Moet de markt in Purmerend verplaatst worden? Dat is de vraag op de Facebookpagina 'Zure Bom Purmerend'. Initiatiefneemster van het politieke platform Saskia Bakker: "Ik ben geboren en getogen in Purmerend, maar m'n hart breekt als ik de markt zie."

Volgens haar heeft niemand nog tijd om de markt op dinsdag te bezoeken. "Vrouwen werken tegenwoordig ook, daardoor bloedt de markt droog."

Zaterdagmarkt

Bakker pleit ervoor de markt te verplaatsen naar de zaterdag, in de buurt van de Koemarkt. "Nu staan de kramen verspreid over de binnenstad, dat draagt niet bij aan een gezellige, overzichtelijke markt."

Van de stemmers is 75% voor verplaatsing en is 25% tegen. Stemmen over de markt kan nog twee dagen. Zodra de poll gesloten is gaat Bakker de lokale politiek benaderen met de resultaten.

Poll

