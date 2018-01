Deel dit artikel:











Primeur in Noord-Holland: eed of belofte afleggen in gebarentaal Foto: Provincie Noord-Holland

HAARLEM - Frouke van Winsum had vandaag een primeur in Noord-Holland. Voor het eerst legde iemand de eed of belofte af in gebarentaal. De 34-jarige Frouke is op die manier beëdigd als provincieambtenaar.

Dove mensen moeten de eed of belofte afleggen door te proberen dit in Nederlands (of Fries te doen). Hierbij maakt het niet uit of iemand verstaanbaar is of niet. Er komt een wet aan die ook de gebarentaal juridisch gaat erkennen als taal. De doof geboren Frouke is daar blij om: ze wil voor de camera niet voordoen hoe ze anders 'dat verklaar en beloof ik' had geprobeerd te zeggen. Te genant. vond ze dat. "Nou nee. Eerlijk gezegd wil ik dat liever niet doen", zegt ze lachend. Het is in Nederland tot nu toe waarschijnlijk pas een paar keer voorgekomen dat dove mensen alvast met dispensatie de gebarentaal officieel mochten gebruiken. Bijeenkomst nieuwe ambtenaren Frouke vroeg speciale toestemming om vooruitlopend op deze wet haar belofte te doen in gebarentaal. Een tolk vertaalde dit vanochtend. De eedaflegging gebeurde door de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, op een bijeenkomst van nieuwe medewerkers van de provincie. Frouke geeft aan dat ze trots is dat ze zich 'in haar moedertaal' mocht uiten. "Ik vond het ook heel mooi om aan Nederland te laten zien dat gebarentaal meer zichtbaar wordt gemaakt op deze manier."