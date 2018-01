Deel dit artikel:











Bemanning van geankerde olietanker krijgt na weken weer salaris Foto: AT5

AMSTERDAM - De achttien bemanningsleden van Sea Pioneer hebben salaris gekregen over de maand december. De olietanker ligt al twee maanden vast in de Amsterdamse haven met de bemanning aan boord. In deze tijd kregen de mannen ook niet betaald.

Volgens Het Parool is de bemanning, van voornamelijk Filipijnen en Pakistanen, opgelucht dat ze hun salaris eindelijk binnen hebben. Het geld is hard nodig om hun families te onderhouden. De achttien mannen zitten sinds 6 december vast op de olietanker. Het schip was vanuit Cuba op weg naar Amsterdam om een lading koolwaterstof te lossen. Daar aangekomen eindigde de reis. Schuldeisers legde beslag op het schip en toen ging het anker uit. Lees ook: Bemanning van olietanker al weken vast in Amsterdamse haven Voor de bemanning waren de omstandigheden aan boord van de Sea Pioneer afschuwelijk. Zo mochten zij maar beperkt gebruik maken van warm water en werd de verwarming amper aangezet om benzine te besparen. Ook was het destijds niet bekend of ze hun salaris zouden krijgen. Hulpmiddelen

De krant meldt dat de beperkingen inmiddels zijn opgeheven. Meerdere hulporganisaties hebben kleding, voedsel en simkaarten aan de bemanning gegeven. Ook zijn de mannen een paar keer van boord gehaald om te douchen in een hotel. De olietanker blijft in de haven liggen totdat er een koper gevonden is. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Aankomende woensdag gaat de Internationale Transportarbeiders Federatie een kijkje nemen aan boord van de Sea Pioneer om de situatie te beoordelen.