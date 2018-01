Deels gerenoveerde woningen Enkhuizen tegen de vlakte, bewoners snappen er niks van

ENKHUIZEN - Bewoners van de Bloemenbuurt in Enkhuizen maken zich druk over de plannen van woningbouwvereniging Welwonen om 74 woningen in de wijk te slopen. "Ik heb net een nieuw dak en de muren zijn gevoegd en dan gaan ze nu de boel slopen", vertelt Widia Baldewsing, een van de bewoners. "Het is kapitaalvernietiging."

In totaal staat 74 woningen op de lijst om gesloopt te worden, waarvan 30 woningen in de afgelopen drie jaar zijn voorzien van een nieuw dak. Bewoners snappen de logica van deze beslissing van Welwonen niet.

Lees ook: Tientallen beschimmelde woningen in Zaandam: "M'n kinderen hebben er buik- en hoofdpijn van"

"Deze huizen links worden gerenoveerd", vertelt bewoonster Jolanda van Dijk. "Terwijl aan deze woningen niks is gedaan. En aan de woningen hier rechts van mij zijn de daken vernieuwd en die gaan om. Ik snap het echt niet."

Reactie woningbouwvereniging

Welwonen laat weten dat in 2012 besloten is om de daken van tientallen woningen te vervangen, omdat dit noodzakelijk was. Er waren teveel lekkages om alleen nog reparaties uit te voeren. "In die tijd konden we echt niet voorzien dat we zouden gaan nieuwbouwen, omdat de economie heel slecht ging", vertelt een woordvoerder. Volgens een woordvoerder worden de nieuwe dakpannen niet zomaar weggegooid maar hergebruikt.

Afgelopen zomer is de woningbouwvereniging met 23 bewoners door de wijk gaan wandelen om zo van hen te horen wat er mankeerde aan de woningen. Toen duidelijk werd dat sommigen in heel slechte staat verkeerden, is eind 2017 besloten om deze woningen te gaan slopen.

'Slopen in bezopen'

Naast de sloop wordt ook een deel van de wijk opgeknapt. Maar niet alle bewoners kunnen begrip opbrengen voor de plannen van Welwonen. Bewoner Widia Baldewsing heeft weinig vertrouwen in de toekomst van de Bloemenbuurt. "Ik woon nu in een twee-onder-een kap huis. Dat krijg ik nooit meer. Nee hoor, slopen is bezopen en daar blijf ik bij!"