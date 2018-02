Spannende dag voor personeel Tata Steel IJmuiden

VELSEN-NOORD - Waarschijnlijk wordt er vandaag meer duidelijk over de toekomst van Tata Steel IJmuiden. Verschillende bronnen melden aan NH Nieuws dat er achter gesloten deuren wordt onderhandeld met de Indiase directie van Tata Steel.

Namens de staalfabriek in Velsen-Noord schuiven de Centrale Ondernemingsraad en de bonden aan, aldus de bronnen. Onze verslaggever volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt je via NH Nieuws op de hoogte.

Fusie

De op handen zijnde fusie tussen Tata Steel Europe en de Duitse staalgigant ThyssenKrupp zorgt al lange tijd voor veel onrust. Er is de laatste maanden vaker gedemonstreerd tegen de fusie, waardoor vierduizend banen dreigen te verdwijnen.

Het is nog onduidelijk of er vandaag meer bekend wordt over eventuele gevolgen voor het personeel van de staalfabriek.