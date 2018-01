Kijk van Martijn: "Tijd dat de Rabobank de knip gaat trekken voor Telstar"

VELSEN-ZUID - Het succes van Telstar heeft consequenties en dus is het tijd voor actie. "Het is tijd dat de Rabobank de knip gaat trekken, zodat Mike Snoei een goede selectie op het veld heeft staan", aldus visboer Martijn.

In de Kijk van Martijn maakt de IJmuidenaar zich wel zorgen over de uitwedstrijd van vrijdag tegen FC Den Bosch. "Erg jammer dat Mo Osman weg is. Mannen, sleep er in ieder geval een gelijkspel uit!"

Ook heeft Martijn nog een speciale boodschap voor sponsor Chris B. van der Zwan....