Mysterieuze eierengooiers actief in het Gooi Foto: Shutterstock

'T GOOI - In het Gooi is er veel overlast van personen die eieren tegen huizen, bedrijven en auto's gooien. Volgens de politie is dit in de hele regio gaande.

Dat meldt de politie Gooise Meren vandaag op Facebook. Onder het bericht reageren verschillende mensen bevestigend. "Dat is bij ons in Huizen al vaker gebeurd. Suf om eieren te gooien", aldus Ellen. Ook iemand uit Bussum reageert op de post van de politie: "In de Hamerstraat was het afgelopen zomer al gaande." Ook 'slachtoffer' geworden? Laat het NH Nieuws weten via internet@nhmedia.nl. Ook de politie vraagt aan mensen die iets hebben gezien of die ook overlast ervaren om contact op te nemen.