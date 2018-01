NH Kiest: Verkeersdrukte rondom de TESO-boot in Den Helder

DEN HELDER - Den Helder lijkt af en toe slechts de lanceer- en landplaats voor de toeristen naar Texel. De wegen en parkeerterreinen staan soms helemaal vol, maar er valt geen stuiver aan de vakantiegangers te verdienen. Dat is een onwenselijk probleem, vinden de Nieuwediepers.

"In de hoogtijdagen staat het gewoon van hier bij de dijk tot aan het Kooypunt vast", vertelt Rik Niks aan NH Nieuws. Hij is eigenaar van een sport- en dansschool in Den Helder. Ook op minder drukke dagen ziet hij dat het raak is: "Dan staat het op de Weststraat en Zuidstraat vol."

"We hopen altijd dat de mensen die vrijdags in de autorij staan allemaal voor ons komen, maar helaas is dat niet helemaal waar", grapt ondernemer Martin Karsten. "Van oktober tot april hebben we zoveel drukte voor de deur door de Texelgangers. Ik gun die mensen hun vakantie, maar ze sluiten keurig aan in de file richting de boot zonder een stuiver uit te geven in Den Helder."

Lees ook: NH Kiest: Zo denkt de politiek over de verkeerdrukte rondom de TESO-boot in Den Helder

Ook Rik vindt dat doodzonde: "Ze zetten hier op de parkeerplaats allemaal hun auto's neer, halen hun fiets eruit en pakken de boot. Wij zitten dan met een volle parkeerplaats zonder de mensen, daar schieten we dus niets mee op."

De volle parkeerplekken en daarmee de onbereikbaarheid van de winkel hebben Martin Karsten doen besluiten om zijn onderneming te verhuizen. "Elke vrijdag en maandag slecht bereikbaar zijn doet je bedrijf natuurlijk geen goed."

Een goede oplossing vinden voor het verkeer van en naar de Texelboot lijkt lastig, maar er moet wel wat gebeuren, zeggen de mannen. "Absoluut, want we hebben er allemaal last van. De mensen moeten Den Helder wel makkelijk in kunnen komen, zeker in de dagen voor het weekend", besluit Martin.

Volg meer politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl