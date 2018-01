Van dakloos naar prins op het witte paard: hoe een zwerver in Amsterdam zijn grote liefde vond

AMSTERDAM - Waar veel vrouwen voor geld, macht of charisma gaan, zwijmelde de 41-jarige Zweedse Emmy Abrahamson in 2006 weg bij de dakloze alcoholist Vic Kocula, die in Amsterdam over straat zwierf. De liefde blijkt wederzijds: inmiddels zijn ze getrouwd en hebben twee liefdesbaby's.

"Het was een rondreis door Europa", vertelt Amerikaan Vic aan het Britse actualiteitenprogramma This Morning over hoe hij in Amsterdam verzeild was geraakt. "Maar dat liep een beetje uit de hand. Mijn geld was eerder op dan verwacht."

Vic gaat niet bij de pakken neerzitten en houdt de moed erin. "Ik had nog niet alles gedaan wat ik die reis wilde doen, dus ik besloot om het zonder geld te doen. Want je kunt best veel doen zonder geld." Zijn dagelijkse brood bedelt hij bij elkaar en de nachten brengt hij in de bosjes door.

Onverzorgd uiterlijk

Emmy woont in die jaren in Wenen, maar is op vakantie in Amsterdam als ze Vic tegen het lijf loopt. Door zijn onverzorgde uiterlijk is het snel duidelijk dat hij geen dak boven z'n hoofd heeft.

Ze laat zich niet afschrikken, knoopt een praatje met hem aan en verdrinkt ondertussen in zijn ogen: liefde op het eerste gezicht. "Toen we met elkaar praatten, besefte ik dat hij de mooiste bruine ogen had die ik ooit had gezien", vertelt Emmy. "En hij maakte me direct aan het lachen."

Dakloze prins

Een week later spreken ze elkaar opnieuw, op hetzelfde bankje als waar ze elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Telefoonnummers worden uitgewisseld, maar onderweg naar Oostenrijk betwijfelt Emmy of ze haar dakloze prins op het witte paard nog een keer zal zien.

Dat verandert als hij drie weken aan de lijn hangt en meldt dat hij haar graag komt opzoeken. Tijdens een romantische picknick besluiten ze samen verder te gaan: ze trouwen, krijgen in 2011 een tweeling en ze leven nog lang en gelukkig.

Keiharde Kronen

Oja, het leek Emmy een goed idee hun ervaring om te zetten in keiharde Kronen. En dus pende de Zweedse hun uitzonderlijke love story op en liet het uitgeven. De titel? Hoe je verliefd wordt op een zwerver die in de bosjes woont.