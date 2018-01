LIVE NH Sport met AZ - PEC Zwolle

ALKMAAR - AZ speelt vanavond in de kwartfinale van het bekertoernooi thuis tegen PEC Zwolle. Je hoort het duel live in NH Sport.

De wedstrijdselectie van Alkmaar overnachtte in een hotel in Bergen als onderdeel van de voorbereiding op de kwartfinale van de beker. Bij de Alkmaarders keert spits en aanvoerder Wout Weghorst terug van een schorsing. Het lijkt een spannend duel te worden tussen de nummer drie en vijf van de eredivisie. Eerder dit seizoen speelden beide ploegen in Zwolle met 1-1 gelijk.

Verslaggevers Klaas Jan Bos en Erik Jan Brinkman doen verslag vanuit Alkmaar. De aftrap van het duel is al om 18.30 uur. Er zijn meer dan 12.000 kaarten verkocht, maar wie niet in het stadion in Alkmaar kan zijn, zet gewoon NH Radio aan. Het eerste half uur flitsen we in De Peiling en van 19.00 tot 21.00 uur neemt NH Sport het stokje over. Je presentator is Rob Wtenweerde.