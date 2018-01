Politie zoekt getuigen na ramkraak

AMSTELVEEN - De politie is op zoek naar getuigen van de ramkraak bij de supermarkt aan het Westwijkplein in Amstelveen afgelopen nacht. Bij de ramkraak werd een auto de supermarkt ingereden, die vervolgens in brand vloog.

Rond 3.30 uur wordt de pui van de supermarkt geramd in een poging om de pinautomaat in de winkel te openen. Daarna vliegt de auto in brand, vermoedelijk hebben de daders de auto in brand gestoken.

Lees ook: Wethouder over ramkraak Amstelveen: "Die auto is hier zo naar binnen geknald"

Het vuur was rond 4.00 uur onder controle, maar de schade bij de supermarkt is groot. De winkel blijft daarom voorlopig dicht.

Gestolen auto

Uit onderzoek is gebleken dat de auto die gebruikt werd bij de ramkraak onlangs was gestolen uit Hoofddorp. Het is nog onduidelijk of de daders ook iets hebben buitgemaakt.

De politie roept getuigen op zich te melden.