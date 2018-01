Opnieuw strengere regels voor Amsterdamse toeristen op de Wallen

AMSTERDAM - (AT5) De gemeente Amsterdam heeft vandaag nieuwe regels gepresenteerd om de overlast van toeristische rondleidingen op de Wallen tegen te gaan. Zo mogen de deelnemers van een tour niet stilstaan op drukke plekken of lawaai maken. Wie dit toch doet, riskeert flinke boetes.

Bewoners van de Wallen klagen al jaren over een onleefbare situatie door de enorme drukte in het gebied. Er was al een convenant om de overlast door rondleidingen te bestrijden, maar die bleek te vrijblijvend. Nu komt de gemeente met veel strengere regels, die vanaf april zullen gelden

Als een gids een rondleiding aan vijf of meer mensen wil geven, heeft hij of zij een ontheffing nodig. Dat geldt ook voor tours met bijvoorbeeld een fiets of segway. Het maximum aantal deelnemers van een rondleiding is vastgesteld op twintig.

Lawaai verboden

"Amsterdam zet extra handhaving in om te controleren of gidsen zich aan de nieuwe regels houden", laat wethouder Udo Kock (Economie) weten. "Een boete is 190 euro voor een gids die illegaal tours aanbiedt en 950 euro als hij of zij dat in opdracht van een bedrijf doet. Daarnaast trekken we bij drie overtredingen de ontheffing in." Na 23.00 uur zijn rondleidingen sowieso verboden.

Volgens Kock passeren per week zo'n 31.000 deelnemers van een tour het Oudekerksplein. De rondleidingen namen de afgelopen jaren enorm toe. Kock wil ook dat de toeristen zich gedragen. Ze mogen niet stilstaan op drukke plekken, moeten respect tonen voor de sekswerkers en lawaai is verboden. De wethouder onderzoekt bovendien of er een belasting voor dit soort tours ingevoerd kan worden.