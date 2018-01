Transfer Amin Younes gaat voorlopig niet door

AMSTERDAM - De overgang van Ajax-aanvaller Amin Younes naar Napoli gaat deze winter niet door. Younes vertrekt pas in de zomer naar Italië.

Dat bevestigt de zaakwaarnemer van de Duitse vleugelaanvaller. Younes heeft een aflopend contract in Amsterdam. Hij was de afgelopen dagen al in Napels en de transfer leek al rond. De international wil nu toch bij Ajax blijven, volgens zaakwaarnemer Nicola Innocentin 'wegens privé-omstandigheden.'

Waarschijnlijk tekent Younes komende zomer alsnog een meerjarig contract bij Napoli. Dan loopt Ajax dus de transfersom mis voor de speler die al sinds november geen basisplaats meer heeft. Voor Younes kan het ook nadelig uitpakken: als hij bij Ajax niet aan spelen toekomt, kan hij zich ook niet in de kijker spelen bij de Duitse bondscoach in de aanloop naar het WK.

Lees ook: Ajax verhuurt Zeefuik aan FC Groningen