Jack Tuijp stopt per direct met voetballen

VOLENDAM - AMSTERDAM Jack Tuijp stopt per direct met voetballen. De voetballer speelde dit seizoen bij ASV De Dijk in de Tweede Divisie. “De laatste drie maanden gaat het alleen maar over de randzaken en niet over het voetbal. Bij mij is het plezier in het voetbal weg”, laat hij weten aan de website Het Amsterdamsche voetbal.

BIj ASV De Dijk stopte een aantal maanden terug hoofdsponsor Heino Braspenning en werd maandag trainer Jochem Twisker ontslagen door het nieuwe bestuur. Het lijkt er dan ook op dat de Volendammer solidair is met Twisker. Tuijp bevestigt dat hij per direct is gestopt, maar wilde verder niet reageren. Tuijp speelde het overgrote deel van zijn carièrre bij FC Volendam. Ook kwam de spits uit voor FC Groningen, Ferencváros en Helmond Sport. Tegenover het vertrek van Tuijp staat de terugkeer van aanvaller Damiën Menzo. Hij komt over van OFC Oostzaan. Lees ook: Jochem Twisker ontslagen bij De Dijk: "Het komt lachwekkend over"