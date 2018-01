Provincie hoeft risicodocumenten HOV Gooi niet openbaar te maken

DEN HAAG - De Provincie Noord-Holland hoeft risicodocumenten over de hoogwaardige busverbinding tussen Huizen en Hilversum (HOV Gooi) niet openbaar te maken. Dat oordeelde de Raad van State op een beroep dat NH Nieuws had aangetekend.

Het project is een heet hangijzer in de regio. Niet alleen zijn er twijfels over het nut en de noodzaak van een snelle busverbinding, het kost bovendien 118 miljoen euro en heeft een flinke impact op de regio. Zo vrezen meerdere ondernemers tijdens de aanleg van het traject onbereikbaar te worden. Maar ook omwonenden van bijvoorbeeld de Oosterengweg in Hilversum, waar een tunnel moet komen, vrezen voor schade aan hun woningen.



Gezien de commotie rondom het project besloot NH Nieuws in april 2015 via een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) documenten op te vragen over het deel rondom de tunnel bij de Oosterengweg. We kregen daarbij vele documenten, maar de Provincie weigerde onder meer de juridische, financiële en communicatieve risico's te openbaren.



Risico's blijven geheim

Na vele bezwaren was het uiteindelijk aan de Raad van State om een beslissing te nemen. En die oordeelde dat de Provincie de risicodocumenten niet hoeft te openbaren, omdat deze persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren bevat. "Voor zover in de documenten ook feiten zijn opgenomen, zijn deze dermate nauw met de persoonlijke beleidsopvattingen verweven, dat het niet mogelijk is deze te scheiden", zo valt te lezen in de uitspraak.

Ook stelt de Raad van State dat de ambtenaren moeten worden beschermd. "In de projectgroep zitten vijf of zes ambtenaren die ook aanwezig zijn bij informatiebijeenkomsten over de aanleg van de HOV, en de individuele ambtenaren zijn gemakkelijk te herleiden als de informatie in geanonimiseerde vorm openbaar zou worden gemaakt."

Reactie NH Nieuws

"We zijn uiteraard zeer teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. Wij zijn van mening dat transparantie bij dit 118 miljoen euro aan belastinggeld kostende project, met ook vele risico's en een grote impact voor de omgeving, niet meer dan normaal is. Dat als reden wordt gegeven dat ambtenaren moeten worden beschermd om zich te kunnen uitspreken, en dat opvattingen makkelijk naar personen is te herleiden vinden wij geen sterk argument. Als journalisten, maar ook als burgers moeten we beslissingen van onze overheden kunnen toetsen."



Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Uiteraard blijven we alle ontwikkelingen rondom het project volgen.