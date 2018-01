De Peiling: Last van een snurkende partner?

NOORD-HOLLAND - Ruim 4 miljoen Nederlanders snurkt. 40% van de snurkers is vrouw. Heb jij tips om snurkers stil te krijgen?

Scheiden

Snurken is een van de meest voorkomende nachtelijke ongemakken.Mannen snurken op jongere leeftijd vaker dan vrouwen. Bij oudere mensen gaat het meer gelijk op. Snurken zorgt geregeld voor ruzie in de slaapkamer. 1 op de 10 ondervraagden op de website Lastvansnurken zegt een scheiding te overwegen door het aanhoudende geronk.

Snurken en apneu

Mensen met slaapapneu krijgen in hun slaap soms tientallen keren per uur te maken met een stokkende ademhaling. De oorzaak: hun tong valt naar achteren en blokkeert de luchtwegen. Dat leidt tot onrustige slaap, vaak wakker worden en luid snurken. Snurken en apneu is niet hetzelfde. Alle apneu-patiënten snurken, maar niet alle snurkers hebben apneu.

Winst

Al die herrie in de slaapkamer zorgt voor winst bij Philips. Het bedrijf legt zich steeds meer toe de verkoop van op medische apparaten en zag vorig jaar de verkoop van slaapmaskers en andere apparaten voor snurkers en mensen met apneu met 10 procent stijgen. "Dat is een snelgroeiende markt", zegt Philips-topman Frans van Houten. "Het heeft ermee te maken dat meer mensen obesitas hebben. Vooral mensen die wat zwaarder zijn, hebben meer last van slaapapneu en daar kunnen wij hen mee helpen."

Wat doe jij?

Een flinke por, de neus even dichtknijpen, of met je dekbedje naar de bank verhuizen. Wat doe jij als je partner naast je ligt te snurken en je wakker houdt?

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl