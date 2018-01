Het mysterie van de Gooise moorden: Margreet blijft op zoek naar doorbraak

BUSSUM - Ansje, Miepje, Herman en Hans waren vier tieners in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Ze wonen woonden in het Gooi. Ansje en Miep in Bussum, Herman en Hans in Hilversum. Alle vier de kinderen raakten vermist in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Zomaar, van het ene op het andere moment waren ze er niet meer. Alsof ze van de aardbodem waren verdwenen.

Herman en Hans werden nooit meer teruggevonden. De twee meisjes wel. In 1943 werden de resten van hun lichamen in jute zakken aangetroffen in de buurt van station Naarden-Bussum. Ook delen van het lichaam van een ander meisje werden daar gevonden. Een seriemoordenaar leek het gemunt te hebben op jonge kinderen in het Gooi.

Drie voetjes

Margreet de Broekert, van de Historische Kring Bussum, stuit per toeval tijdens een historisch onderzoek naar een andere zaak op het verhaal: "Ik heb het eerst opzij gelegd, ik wilde er eigenlijk niet mee door." Ze is namelijk zelf moeder van twee dochters en werd er naar van. De details werden haar te gruwelijk. In die tijd schreef de krant alle details gewoon op. "Bijvoorbeeld hoe er drie voetjes in een zak werden gevonden en de agenten toen wisten dat er twee kinderlijken moesten zijn."

Toch raakte De Broekert geïntrigeerd door de dramatische gebeurtenissen in die eerste oorlogsjaren. Nooit eerder hoorde zij van een seriemoordenaar in het Gooi. Zij verdiepte zich in de archieven en zocht contact met de familie van een van de meisjes. "De families zijn getekend door de verdwijning van de kinderen. Het trauma is generaties lang van invloed geweest. Nog steeds vragen familieleden zich af wat er met hun achterneven en -nichten gebeurd is."

Ook Margreet de Broekert heeft op die vraag het antwoord niet. "Er kan van alles gebeurd zijn, maar je denkt toch aan seksueel misbruik en daarna moord."

Copycat

Zij is er helemaal niet zeker van dat de vier kinderen door één dader om het leven zijn gebracht. "Ik weet niet of het een seriemoordenaar was. Twee kinderen zijn verdwenen in Bussum, de andere twee een jaar later in Hilversum. Het kan ook een copycat zijn: iemand die zich liet inspireren door de eerdere moorden. Er zijn wel heel veel overeenkomsten. Zo waren alle vier de kinderen in hun eentje buiten bloemen aan het plukken of gras aan het snijden. En de moorden op de meisjes zijn gepleegd op zaterdag. De twee jongens verdwenen allebei op een woensdag."

Mysterie

Het lijkt erop dat de verdwijning van de vier kinderen voor altijd een mysterie zal blijven, maar toch blijft De Broekert hopen op een doorbraak in de 76 jaar oude zaak. "Er is ooit een helderziende geweest die heeft voorspeld dat de dader op zijn sterfbed de moorden zou bekennen. Dat kan nog gebeuren. Laatst was dat het geval met de bende van Nijvel. Toen heeft ook iemand op zijn sterfbed zijn betrokkenheid opgebiecht."

Inmiddels is het zo lang geleden, dat de zaak is verjaard. "Maar ik hoop zo voor de families dat er alsnog iemand naar voren komt. Hoop doet leven", aldus De Boekert.