Zeven tips over dodelijke schietpartij Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Zeven tips zijn bij de politie binnengekomen over de schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg in Amsterdam. Bij dit incident is de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven gekomen.

Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen de tips binnen. In dat programma zei de politie goede hoop te hebben om bruikbare sporen uit de vluchtauto te halen. In het NH-programma Bureau NH en het programma Bureu 020 van AT5 wordt vanavond ook aandacht besteed aan de zaak. Lees ook: Emotionele oproep buurtbewoonster na dood 17-jarige Mohammed: "Jongeren kunnen hier geen kant uit" Dodelijk getroffen

Vrijdagavond kwamen twee mannen met bivakmutsen het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnen. Eenmaal binnen openden ze het vuur, waarbij Mohammed Bouchikhi dodelijk getroffen werd. Twee anderen raakten bij de schietpartij gewond, waaronder de bij de politie bekende Gianni L.. Mogelijk hadden de schutters het op hem voorzien. L. werd bij de schietpartij in zijn nek geraakt. Een andere stagiair van het centrum raakte gewond aan haar benen. Lees ook: Van Aartsen: meer cameratoezicht, politie en straatcoaches na dodelijke schietpartij Wittenburg Aan het eind van de volgende maand organiseren vrienden en familie een stille tocht voor de omgekomen Mohammed. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liet deze week weten dat er extra maatregelen genomen worden op de Oostelijke Eilanden. Zo komt er een mobiele politiepost en worden er camera's opgehangen.