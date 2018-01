VIDEO: Overvallers die 83-jarige man vastbonden op beeld vastgelegd

ZWAAG - Een 83-jarige man uit Zwaag werd op 21 december vorig jaar samen met zijn hulp in zijn huis vastgebonden door twee overvallers. Die gingen er vandoor met zijn geld. De politie heeft inmiddels beelden gevonden van de mannen vlak voor de overval. Deze zullen vanavond in Bureau NH worden behandeld.

Op de betreffende dag wordt er om 8.50 uur aangebeld bij de Zwaagenaar bij zijn huis aan de Dorpstraat. Als hij opendoet, ziet hij niemand. Even later gaat hij weer naar buiten om het vuilnis aan de weg te zetten.

Lees ook: 83-jarige man overvallen in eigen woning Zwaag, nog geen spoor van de daders

Als de man dan weer bij zijn woning aankomt, staan er twee mannen op hem te wachten. Zij binden de man en zijn hulp vast in zijn slaapkamer en slaan vervolgens hun slag.

Wat de mannen waarschijnlijk niet door hebben gehad, is dat ze vlak voor de overval op camera zijn vastgelegd. Op het beeld is te zien dat een van hen het parkeerterrein naast de woning af komt lopen. De ander loopt vlak voor de overval voor een woning in de buurt langs.

De politie is nu op zoek naar mensen die de twee mannen herkennen. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.